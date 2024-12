Athletico x RB Bragantino: novas imagens mostram tentativa de invasão e ação da PM Imagens gravadas por torcedores registraram o momento da confusão na arquibancada da Ligga Arena, após o jogo entre Athletico Paranaense... Ric|Do R7 06/12/2024 - 09h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Athletico x RB Bragantino: novas imagens mostram tentativa de invasão e ação da PM

Imagens gravadas por torcedores registraram o momento da confusão na arquibancada da Ligga Arena, após o jogo entre Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino, na noite de quinta-feira (5), na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apito final e a confirmação da derrota do clube rubro-negro em casa, alguns torcedores tentaram invadir o gramado. Briga entre os próprios membros da torcida também foi registrada.

Para mais detalhes sobre a confusão e a ação da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC.

Leia Mais em Ric:

Motorista capota veículo após atingir viatura descaracterizada da PCPR

Lili Spada: quem era a influencer que morreu em decorrência de câncer de pulmão

Autores de crimes violentos no sudoeste do Paraná são alvo de operação