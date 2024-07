Athletico x São Paulo: Confronto direto no G-6 do Brasileirão Athletico e São Paulo fazem um confronto direto dentro do G-6 do Brasileirão. O jogo da 14ª rodada está marcado para as 21h30 desta...

Athletico encara o São Paulo em confronto direto no G-6; escalações

Athletico e São Paulo fazem um confronto direto dentro do G-6 do Brasileirão. O jogo da 14ª rodada está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (3), na Arena da Baixada. O RIC Esporte Clube transmite ao vivo no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

