Athletico x São Paulo: saiba onde assistir ao vivo Athletico x São Paulo: saiba onde assistir ao vivo Ric|Do R7 08/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Athletico x São Paulo

O Athletico Paranaense vai enfrentar o São Paulo no MorumBIS neste sábado (9), às 21h. Além de canais de streaming, a partida será transmitida pelo RIC Esporte Clube no Youtube e na Jovem Pan News Curitiba, no 107.1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Guardiola pode assumir Seleção Brasileira, afirma site

Athletico anuncia aposentadoria de massagista Bolinha: “Mais que merecida”

Homem ‘segura’ carro e evita que este seja arrastado pela enxurrada