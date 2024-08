ATR se Pronuncia Após Queda de Avião em Vinhedo Após a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), a empresa fabricante da... Ric|Do R7 09/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h26 ) ‌



Fabricante de avião que caiu em Vinhedo se pronuncia sobre acidente

Após a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), a empresa fabricante da aeronave se pronunciou. A Avions de Transport Régional (ATR) é uma empresa Franco-italiana e foi responsável por fabricar a aeronave de médio porte que saiu de Cascavel, no Oeste do Paraná, durante a manhã.

