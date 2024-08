Avanços na Desestatização da Ferroeste: O Que Esperar? O projeto de lei que autoriza a desestatização da Ferroeste avançou na Assembleia Legislativa do Paraná (... Ric|Do R7 20/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h53 ) ‌



Projeto de desestatização da Ferroeste avança na Alep e Faep monitora etapas

O projeto de lei que autoriza a desestatização da Ferroeste avançou na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), no entanto, com alterações propostas pelos deputados estaduais. O texto passou em segunda e terceira votações nas duas sessões plenárias ordinárias realizadas nesta terça-feira (20).

