Avanços Promissores na Vacinação Contra a Mpox O Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou que... Ric|Do R7 22/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vacina nacional contra a mpox está em fase final de teste

O Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou que está próximo de iniciar testes em humanos com a vacina nacional contra a mpox. Essa é a última etapa do desenvolvimento do imunizante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vacina nacional contra a mpox está em fase final de teste

• Resultado do Dia de Sorte 955 de hoje (22/08/2024); prêmio de R$ 3 milhões

• Resultado da Timemania 2134 de hoje (22/08/2024); prêmio R$ 100 mil