Avião tem falha na decolagem e retorna para Curitiba após 9 voltas

Avião tem falha na decolagem, faz voo baixo e retorna para Curitiba após 9 voltas

Um avião Airbus A321 teve uma falha logo após a decolagem na manhã da última sexta-feira (6), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A aeronave trocou informações com a base de controle e recebeu a orientação para realizar um voo mais baixo, para que profissionais pudessem verificar a situação do trem de pouso.

