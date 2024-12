Aviões batem na pista do Aeroporto de Congonhas; vídeo Aviões batem na pista do Aeroporto de Congonhas; vídeo Ric|Do R7 03/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h49 ) twitter

Aviões batem na pista do Aeroporto de Congonhas

Duas aeronaves se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (03) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os dois aviões deixavam o terminal de embarque para se prepararem para decolar no momento em que ocorreu a colisão, que foi registrada por uma câmera do circuito interno do aeroporto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o incidente.

