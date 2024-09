Avô revela violência do genro em caso de bebê esganado Carlos Machado, avô do pequeno Isac, bebê de 9 meses que está internado na UTI após ser esganado, contou que […] O post Avô de bebê... Ric|Do R7 12/09/2024 - 15h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h01 ) ‌



Avô de bebê esganado diz que genro era violento com a filha: “Sempre escondeu”

Carlos Machado, avô do pequeno Isac, bebê de 9 meses que está internado na UTI após ser esganado, contou que o Oziel de Souza, pai do pequeno e suspeito do crime, era violento e já tinha agredido a filha. Ele está preso em Bocaiúva do Sul.

