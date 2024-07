Baixa representatividade das mulheres na política: um olhar sobre a realidade brasileira O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (18) destaca a baixa representatividade das mulheres em câmaras municipais... Ric|Do R7 18/07/2024 - 07h30 (Atualizado em 18/07/2024 - 07h30 ) ‌



Baixa representatividade das mulheres na política é destaque do Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (18) destaca a baixa representatividade das mulheres em câmaras municipais. No Paraná, apenas um município possui mais mulheres do que homens eleitas na Câmara dos Vereadores. Considerando o Brasil, são 45 municípios com maioria feminina, o que representa menos de 1% do total.

