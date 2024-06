Balsa arrasta van para dentro da água no Litoral do Paraná; IMAGEM IMPRESSIONANTE

Ric |Do R7

Uma balsa, que realiza a travessia para a Ilha do Mel, arrastou uma van para dentro da água. A situação aconteceu na noite de sexta...

Balsa arrasta van para dentro da água no Litoral do Paraná; VEJA O VÍDEO

Uma balsa, que realiza a travessia para a Ilha do Mel, arrastou uma van para dentro da água. A situação aconteceu na noite de sexta-feira (21), em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

