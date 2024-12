Bate Pronto: Athletico perde e se complica na luta contra a ZR Em fim de ano decepcionante, o Furacão vai decidir seu futuro na última rodada do Brasileirão. Confira no Bate Pronto O post Bate Pronto... Ric|Do R7 06/12/2024 - 13h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Athletico e Bragantino em campo

Após perder para o Bragantino diante de mais de 40 mil torcedores na Ligga Arena, o Athletico chega a última rodada do Brasileirão com chances reais de rebaixamento e é assunto de destaque no Bate Pronto desta sexta-feira (6).

Não perca os detalhes dessa situação crítica do Athletico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Caso de jovem morta ao procurar emprego é reaberto; veja no Balanço Geral

Internacional prepara proposta para volante Erick, do Athletico

Papai Noel do crime: dupla invade loja fantasiada e furta eletrônicos