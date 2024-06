Ric |Do R7

Bate Pronto: Coritiba perde para o Amazonas e Athletico enfrenta Cruzeiro O Bate Pronto desta quarta-feira (25) chega repercutindo sobre a derrota do Coritiba para o Amazonas pela Série B. Com o resultado...

Bate Pronto: Coritiba perde para o Amazonas e Athletico enfrenta Cruzeiro

O Bate Pronto desta quarta-feira (25) chega repercutindo sobre a derrota do Coritiba para o Amazonas pela Série B. Com o resultado, Coxa perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da competição.

