Bear Dance Party: celebração da diversidade e solidariedade

Bear Dance Party: festa do público LGBTQIA+ promove arrecadação ao RS

Acontece em Curitiba no dia 5 de julho a Bear Dance Party, festa destinada ao público LGBTQIA+. Na quarta edição, o evento promove arrecadação de roupas e calçados para a Casa da Criança Betinho (SP) e vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

