Bebê é internado em estado grave após ingerir droga no Paraná
Ric|Do R7
18/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h29 )

Bebê internado em estado grave após ingerir droga

Um bebê de apenas um ano foi internado em estado grave após ingerir cocaína, em Cascavel, no oeste do Paraná, na noite de sábado (16). De acordo com a equipe médica da uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza, o bebê chegou ao local convulsionando e sofreu duas paradas cardiorespiratórias. Então, diante da gravidade do caso e pelos indícios de ingestão de droga, os profissionais da UPA acionaram a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que prendeu os pais do menino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso alarmante.

