Bebê morre de dengue poucas horas após o nascimento no Paraná

Bebê morre vítima de dengue poucas horas após o parto no Paraná

Um bebê morreu de dengue na cidade de Toledo, no oeste do Paraná, poucas horas após o parto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e aparece no boletim epidemiológico divulgado semanalmente. Conforme os dados atualizados nesta terça-feira (25), o estado confirmou 20.610 novos casos e 13 óbitos.

