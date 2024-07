Bebê morre nos braços da mãe em trágico episódio após sair da UPA Um bebê de um ano e seis meses morreu nos braços da mãe logo depois de receber alta da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no último... Ric|Do R7 19/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h03 ) ‌



Bebê morre nos braços da mãe 40 minutos após ser liberado de UPA Caroline de Souza Machado

Um bebê de um ano e seis meses morreu nos braços da mãe logo depois de receber alta da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no último domingo (14), em Mococa, no interior de São Paulo. Conforme Camila Souza, mãe do bebê, Theo Souza foi levado a UPA na sexta-feira (12) após apresentar dor na garganta. O médico diagnosticou a criança com estomatite e prescreveu os remédios.

