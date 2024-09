Belo encontra novo amor após separação O cantor Belo terminou o relacionamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa em abril deste ano, mas parece que a […] O post Belo está... Ric|Do R7 10/09/2024 - 15h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h21 ) ‌



Belo está namorando vendedora de shopping em segredo há meses; confira

O cantor Belo terminou o relacionamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa em abril deste ano, mas parece que a fila do artista já andou. De acordo com o colunista Tiago Sodré, o cantor está se relacionando com uma vendedora de uma loja localizada no Shopping Village Mall, na barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

