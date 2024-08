Bioestimuladores: a solução inovadora para granjas e esterqueiras No campo, a gestão de esterqueiras e o controle ambiental nas granjas têm sido desafios constantes para os... Ric|Do R7 29/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Produtores encontram solução para esterqueiras e granjas nos bioestimuladores

No campo, a gestão de esterqueiras e o controle ambiental nas granjas têm sido desafios constantes para os produtores rurais. A complexidade de lidar com os dejetos animais e os impactos ambientais, como o mau cheiro, gases tóxicos, larvas e moscas, coloca à prova a sustentabilidade das práticas agropecuárias. Muitos produtores enfrentam dificuldades para manter suas propriedades em conformidade com as normas ambientais e, ao mesmo tempo, assegurar a saúde dos animais e a viabilidade econômica das atividades. Neste sentido, os bioestimuladores podem ser uma solução.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Produtores encontram solução para esterqueiras e granjas nos bioestimuladores

• Filho decapita pais, manda foto para familiares e canta Tina Turner ao ser preso

• Mulher grávida é morta a facadas a lado da filha; veja no Balanço Geral