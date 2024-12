Black Circle apresenta “Pearl Jam Symphonic” no Teatro Ópera de Arame A banda Black Circle se apresenta nesta sexta-feira (6) no Teatro Ópera de Arame com o show “Pearl Jam Symphonic”, […] O post Black... Ric|Do R7 05/12/2024 - 10h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Circle apresenta

A banda Black Circle se apresenta nesta sexta-feira (6) no Teatro Ópera de Arame com o show “Pearl Jam Symphonic”, que está rodando o Brasil. A apresentação contará com os grandes clássicos do Pearl Jam, com arranjos de orquestra, além de algumas “surpresas grunge” para o público.

Não perca a chance de saber mais sobre este espetáculo imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Suspeito de assaltar pedestre no Sítio Cercado é morto em confronto

Ladrão especializado no roubo de “Ozempic” morre em confronto em Londrina

Mulher morre após ter cabeça esmagada ao tentar passar entre dois ônibus