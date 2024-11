Black Friday 2024 antecipa contratações de fim de ano Black Friday 2024 antecipa contratações de fim de ano Ric|Do R7 22/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 22/11/2024 - 11h50 ) twitter

Black Friday 2024

A Black Friday 2024, que acontece no dia 29 de novembro, é uma das principais datas que impulsionam as oportunidades de contratações temporárias. Conforme a Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário), 450 mil contratos de trabalho temporário devem ser gerados nos últimos três meses do ano, outubro, novembro e dezembro em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro das oportunidades de trabalho temporário!

