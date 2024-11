Black Friday 2024 começa nesta quinta (14) no Paraguai; veja detalhes Black Friday 2024 começa nesta quinta (14) no Paraguai; veja detalhes Ric|Do R7 13/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h10 ) twitter

Black Friday no Paraguai

A Black Friday 2024 começa nesta quinta (14) no Paraguai e seguirá até domingo (17) em paralelo ao feriado prolongado de Proclamação da República (15 de novembro) no Brasil. Conhecido por ser um local de compras, o país deve receber muitos brasileiros nos próximos dias para aproveitar as compras de Natal e Ano-Novo.

