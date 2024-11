Black Friday 2024: veja programação de Curitiba para a data Black Friday 2024: veja programação de Curitiba para a data Ric|Do R7 26/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Friday Curitiba

Os últimos dias de novembro contarão com uma programação especial em Curitiba devido à Black Friday. Nesta época do ano, as lojas oferecem descontos especiais para atrair clientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as ofertas!

Leia Mais em Ric:

Homem mais velho do mundo morre meses após se tornar novo recordista

Trilheiros abandonam suas motos e fogem após ataque de enxame de abelhas

Tenente da PM é suspeito de agredir universitária em Curitiba; vídeo