Black On: idol de k-pop se apresenta em Curitiba; veja detalhes Black On: idol de k-pop se apresenta em Curitiba; veja detalhes Ric|Do R7 07/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black On em Curitiba

O idol de k-pop Black On estará em Curitiba no sábado (9) para realizar um fanmeeting. O artista já passou por São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro, agora chegou a hora da capital paranaense assistir às performances do cantor. Os ingressos estão à venda no site oficial. A organização do evento é realizado pela agência Show By Next, que já trouxe outro idol ao Brasil, o Beomhan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Veja quais são as obras em parques e espaços públicos que estão incompletas

Discussão de casal termina com mulher esfaqueada e homem preso em flagrante

Nattanzinho posta vídeo escovando os dentes e recebe várias críticas sobre o shorts branco