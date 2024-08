Bloqueio Total na PR-445: Moradores Protestam por Abastecimento de Água Um protesto interditou totalmente a PR-445 por volta das 8h10, desta segunda-feira (26), na região do Distrito... Ric|Do R7 26/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h31 ) ‌



Protesto interdita PR-445, na principal ligação entre Londrina e Curitiba

Um protesto interditou totalmente a PR-445 por volta das 8h10, desta segunda-feira (26), na região do Distrito de Irerê, no norte do Paraná. O bloqueio total da rodovia acontece devido à insatisfação dos moradores, por conta dos problemas constantes de abastecimento de água.

