Boa da Pan destaca a 12ª Corrida de Rua da RONE

Alto contraste

A+

A-

Boa da Pan desta quinta (27) repercute a 12ª Corrida de Rua da RONE

O Boa da Pan desta quinta-feira (27) entrevista o 1º Sargento Alexandre, para divulgar a XII Corrida da Rone. O evento será realizado no dia 14 de julho, domingo, com largada prevista às 06h, em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, na Avenida Getúlio Vargas, em Curitiba. A prova terá uma distância de 7 km.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Câmara de Apucarana aprova o sepultamento de animais no mesmo túmulo dos tutores

• Boa da Pan desta quinta (27) repercute a 12ª Corrida de Rua da RONE

• Rajadas de vento de 70 km/h atingem o Paraná; veja áreas afetadas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.