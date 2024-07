Boa da Pan destaca Curso Budget de Marketing com Karen Jardzwski

Ric |Do R7

Boa da Pan recebe Karen Jardzwski e destaca o Curso Budget de Marketing

O Boa da Pan desta quarta-feira (03) recebe a coordenadora no núcleo de educação da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PR), Karen Jardzwski, para falar sobre o curso Budget de Marketing – Educação Financeira para Profissionais de Marketing, que acontece no próximo sábado (06), em Curitiba, destinado a gestores de Marketing.

