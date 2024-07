Ric |Do R7

Boa da Pan: DJ Jeison Sales traz nostalgia musical dos anos 70, 80 e 90 O Boa da Pan desta segunda-feira (01) recebe o DJ Jeison Sales, idealizador da festa Hits Parade. O evento que acontece no próximo...

Boa da Pan desta segunda (01) recebe o DJ Jeison Sales

O Boa da Pan desta segunda-feira (01) recebe o DJ Jeison Sales, idealizador da festa Hits Parade. O evento que acontece no próximo sábado (06), no Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy, em Curitiba, tem o intuito de relembrar as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90.

