Boa da Pan: Festival Internacional de Hip-Hop em destaque O Boa da Pan desta terça-feira (25) recebe Jorge, da loja Mundi Skate, que será o responsável pela pista de skate no Festival Internacional...

Boa da Pan repercute sobre o Festival Internacional de Hip-Hop

O Boa da Pan desta terça-feira (25) recebe Jorge, da loja Mundi Skate, que será o responsável pela pista de skate no Festival Internacional de Hip-Hop (FIH2). O Festival acontece entre os dias 5 e 7 de julho, no Teatro Positivo, em Curitiba. O evento celebra a cultura hip hop e deve reunir dançarinos, artistas e entusiastas de todo o Brasil e do mundo.

