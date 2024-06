Ric |Do R7

Bolão de Maringá leva prêmio de R$ 160 mil na Mega-Sena O concurso 2743 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (29), não teve nenhum ganhador com seis acertos. Porém, cinco paranaenses...

Mega-Sena acumula, mas bolão de Maringá fatura prêmio de R$ 160 mil

O concurso 2743 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (29), não teve nenhum ganhador com seis acertos. Porém, cinco paranaenses levaram uma bolada para casa com cinco dezenas. As apostas foram feitas em Londrina, Maringá, Pitanga, Prudentópolis e São Sebastião da Amoreira.

