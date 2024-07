Bolão do Paraná leva bolada ao acertar 5 números da Mega-Sena Um bolão do Paraná acertou cinco números no sorteio 2751 da Mega-Sena que aconteceu no último sábado (20) e faturou R$ 182.893,05... Ric|Do R7 21/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 14h13 ) ‌



Bolão do Paraná acerta 5 números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 182 mil

Um bolão do Paraná acertou cinco números no sorteio 2751 da Mega-Sena que aconteceu no último sábado (20) e faturou R$ 182.893,05. O jogo foi feito em Telêmaco Borba, cidade dos Campos Gerais. Conforme o site da Caixa Econômica Federal, 15 pessoas dividirão o prêmio total.

