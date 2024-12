Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em represa no PR Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em represa no PR Ric|Do R7 02/12/2024 - 12h10 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em represa no PR

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem que estava desaparecido desde que o bote em que ele estava virou, na tarde de domingo (1º), na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima foi identificada como Leonardo dos Santos Inglaterra, de 23 anos. O jovem, que morava em Colombo, também na RMC, deixa uma filha pequena.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em Ric:

Motorista menor de idade invade quintal após desviar de moto que furou preferencial

Idosa cai do segundo andar de um sobrado durante limpeza e é socorrida de helicóptero

Cristiana Brittes concede 1ª entrevista após júri do Caso Daniel: “Um pesadelo”