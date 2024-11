Bombeiros percorrem mais de 2 km no rio em busca de criança levada por enxurrada Bombeiros percorrem mais de 2 km no rio em busca de criança levada por enxurrada Ric|Do R7 07/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h11 ) twitter

Imagem da busca por criança em General Carneiro

O Corpo de Bombeiros está em busca de Kimberly Camargo, de dois anos, que foi levada pela enxurrada em General Carneiro, no sul do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (7). Conforme o capitão Fonseca, a última informação é de que as equipes já percorreram cerca de 2,5 km pelas margens do rio que corta a cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

