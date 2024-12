BR-277 é bloqueada parcialmente por causa de temporais que atingem o litoral do PR A BR-277 foi bloqueada parcialmente de forma preventiva entre os quilômetros 42 e 43,6, no município de Morretes, no sentido Paranaguá... Ric|Do R7 07/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BR-277 é bloqueada parcialmente por causa de temporais que atingem o litoral do PR

A BR-277 foi bloqueada parcialmente de forma preventiva entre os quilômetros 42 e 43,6, no município de Morretes, no sentido Paranaguá, no litoral do Paraná. A medida foi tomada devido ao grande volume de chuva registrado na região neste sábado (7).

Para mais detalhes sobre os impactos das chuvas e a situação nas estradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Incêndio, em atacadista da região sul de Curitiba, mobiliza o corpo de bombeiros

Cliente é flagrado levando dois cachos de bananeira em uma loja de bala de bananas

Homem traído mata esposa e esfaqueia o amante; este, diz que viu fotos comprometedoras