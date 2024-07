BR-277: Interdição parcial por medida de segurança devido a chuva e neblina A BR-277 está com interdição parcial na manhã desta quarta-feira (10), no trecho da Serra do Mar, em Morretes, por medida de segurança...

Chuva e neblina: BR-277 é interditada parcialmente por medida de segurança

A BR-277 está com interdição parcial na manhã desta quarta-feira (10), no trecho da Serra do Mar, em Morretes, por medida de segurança. Conforme informações da concessionária EPR Litoral Pioneiro, chove no local e alguns pontos da rodovia possuem neblina intensa. Existe ainda o risco de queda de barreira.

