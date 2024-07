BR-487 será interditada na sexta-feira (19); confira alternativa de trajeto A BR-487 será interditada no km 6,9, em Alto Paraíso, no Paraná, na próxima sexta-feira (19), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF... Ric|Do R7 17/07/2024 - 14h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h40 ) ‌



A BR-487 será interditada no km 6,9, em Alto Paraíso, no Paraná, na próxima sexta-feira (19), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O bloqueio será em frente à unidade operacional da PRF. De acordo com a corporação, a interdição será no período das 8h às 12h. O motivo é a realização do içamento e instalação de cobertura de pista da nova unidade que está sendo construída.

