Brain Rot: o que significa? Confira no Ponto de Vista

No Ponto de Vista desta quinta-feira (5), Rafaela Moron conversa com o médico psiquiatra Roberto Ratzke e o especialista em […]

a palavra é a expressão do ano

No Ponto de Vista desta quinta-feira (5), Rafaela Moron conversa com o médico psiquiatra Roberto Ratzke e o especialista em transformação digital Diniz Fiori sobre Brain Rot: o que significa a expressão do ano e quais os impactos na nossa vida real?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro desse tema intrigante!

