Brasil Brilha em Paris: Rebeca Andrade e o Ouro que Mudou o Quadro de Medalhas O Brasil subiu para a 15ª posição no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris-2024 com o ouro de Rebeca... Ric|Do R7 05/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Olimpíadas 2024: veja o quadro de medalhas atualizado após o ouro de Rebeca

O Brasil subiu para a 15ª posição no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris-2024 com o ouro de Rebeca Andrade. A brasileira superou a norte-americana Simone Biles e ficou no primeiro lugar no Solo da Ginástica Artística.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Olimpíadas 2024: veja o quadro de medalhas atualizado após o ouro de Rebeca

• Briga de vizinhos termina em facadas, polícia e um aniversário arruinado em Curitiba

• Cascavel Fight Championship: maior evento de MMA já realizado na região oeste