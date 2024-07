Brasil brilha nas finais de ginástica artística em Paris 2024! Neste domingo (28) aconteceram as classificatórias de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024, com... Ric|Do R7 29/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h13 ) ‌



Ginástica artística feminina do Brasil participa de 7 finais; veja horários

Neste domingo (28) aconteceram as classificatórias de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024, com o Brasil garantindo sete finais. Rebeca Andrade é o destaque, se classificando para as finais do individual geral, salto, trave e solo, todas com pontuações entre as três melhores.

