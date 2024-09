Brasil busca reabilitação contra o Equador nas Eliminatórias A Seleção Brasileira vai receber o Equador e tentar espantar a má fase nas Eliminatórias para a Copa do Mundo […] O post Seleção Brasileira... Ric|Do R7 06/09/2024 - 04h21 (Atualizado em 06/09/2024 - 04h21 ) ‌



Seleção Brasileira encara o Equador por reação; transmissão e escalações

A Seleção Brasileira vai receber o Equador e tentar espantar a má fase nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 22h desta sexta-feira (6), no Couto Pereira. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

