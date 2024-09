Brasil lidera em novos usuários no Bluesky após bloqueio do X Seguindo o fim do X, antigo Twitter, no Brasil, a Bluesky recebeu aproximadamente 216 mil novos usuários brasileiros na última semana...

Ric|Do R7 04/09/2024 - 20h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 20h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌