Brasileiro tem medo de empreender? Confira no Ponto de Vista Brasileiro tem medo de empreender? Confira no Ponto de Vista Ric|Do R7 26/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Convidados no programa Ponto de Vista

No “Ponto de Vista” desta terça-feira (26), Rafaela Moron conversa com a autora do livro “Líderes que curam” e o diretor da Escola de Negócios e Gestão da Uninter Elton Ivan Schneider sobre o medo do brasileiro empreender.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Câmera flagra acidente na rua São Clemente: após batida, carro tingiu motos estacionadas

Balanço Geral Curitiba ao Vivo | 26/11/2024

Operação mira quadrilha que usava até taxistas pra vender drogas, tudo em plena luz do dia