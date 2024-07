BRDE fora do ar: Ataque cibernético deixa site indisponível

Ric |Do R7

Site do BRDE é invadido e fica fora do ar após ataque cibernético

O Banco de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE) está com os sistemas temporariamente indisponíveis, depois de sofrer um ataque cibernético há uma semana, no dia 25 de junho. Conforme o banco, assim que a invasão foi detectada, os protocolos de segurança foram acionados.

