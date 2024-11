Briga de casal termina com mulher atropelada por ônibus em Foz do Iguaçu Briga de casal termina com mulher atropelada por ônibus em Foz do Iguaçu Ric|Do R7 27/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h49 ) twitter

Briga de casal em Foz do Iguaçu

Uma briga de casal terminou com uma mulher atropelada na madrugada desta quarta-feira (27), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A vítima discutia com o ex-companheiro quando foi atingida por um ônibus do transporte público da cidade. Com os ferimentos, a moça precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal.

