Briga de casal termina com mulher morta em Marechal Cândido Rondon 22/11/2024 - 11h50

Mulher é morta a tiros dentro de casa, em Marechal Cândido Rondon (Foto: Marcio Cerny/ Marechal News)

Uma briga de casal terminou com morte na manhã desta sexta-feira (22), em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Moradores do bairro Sol Nascente escutaram disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar do Paraná (PMPR). No local, os agentes encontraram um homem armado dentro de um carro e uma mulher morta no terreno.

