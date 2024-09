Briga de vizinhos termina em agressão com azulejo Mulher parte para cima dos vizinhos e quebra azulejo na cabeça de um idoso Violência entre vizinhos: Mulher inicia uma […] O post Mulher... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h47 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher parte para cima dos vizinhos e quebra azulejo na cabeça de um idoso

Violência entre vizinhos: Mulher inicia uma briga violenta e atinge um vizinho com um azulejo na cabeça, enquanto ele segurava a neta no colo. A confusão teve início devido a um vizinho que estava sentado em frente a casa da senhora Leila, que não se dá bem com os vizinhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista suspeito de matar motociclista em acidente em Santa Felicidade é preso

• Carro é encontrado tombado no Largo da Ordem

• Mulher parte para cima dos vizinhos e quebra azulejo na cabeça de um idoso