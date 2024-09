Briga em bar termina em tragédia com seis assassinatos Seis homens foram assassinados a tiros após uma briga durante um jogo de sinuca em um bar localizado no Povoado […] O post Seis homens... Ric|Do R7 09/09/2024 - 07h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 07h50 ) ‌



Seis homens são assassinados a tiros após briga em campeonato de sinuca

Seis homens foram assassinados a tiros após uma briga durante um jogo de sinuca em um bar localizado no Povoado Lajes, no município de Nossa Senhora Aparecida, no Sergipe. O crime aconteceu no último sábado (7).

