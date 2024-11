Briga entre amigos termina com um morto e dois feridos em Tibagi Briga entre amigos termina com um morto e dois feridos em Tibagi Ric|Do R7 25/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 25/11/2024 - 12h30 ) twitter

Confusão entre rapazes aconteceu neste domingo (24), em Tibagi (Foto: Divulgação)

Uma briga entre amigos terminou com um morto e dois feridos na cidade de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. A confusão foi registrada neste domingo (24) e os três rapazes foram levados para o Hospital Luiza Borba Carneiro. As vítimas tinham marcas de ferimentos de arma branca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

