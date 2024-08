Briga entre Vizinhos Resulta em Esfaqueamento e Prisão de Suspeito O Cidade Alerta desta segunda-feira (5), vai mostrar o caso de uma confusão entre vizinhos que terminou com... Ric|Do R7 05/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h56 ) ‌



Confusão entre vizinhos termina com casal esfaqueado; no Cidade Alerta

O Cidade Alerta desta segunda-feira (5), vai mostrar o caso de uma confusão entre vizinhos que terminou com duas pessoas esfaqueadas e um ‘atirador de elite’ preso. A briga aconteceu no domingo (5), no bairro Cajuru, em Curitiba.

