Bruno Mars pode mudar o calendário do Coritiba

Coritiba: show do Bruno Mars pode tirar partida do Couto Pereira; entenda

Os shows de Bruno Mars poderão tirar Coritiba x CRB do Couto Pereira. O cantor norte-americano vai se apresentar no estádio alviverde nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. E o Coxa receberá o CRB no dia 29. Assim, o clube trabalha com três opções.

